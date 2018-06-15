Омбудсмен сегодня планирует посетить Сенцова

КИЕВ. 15 июня. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что направляется к осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом она сообщила на странице в Facebook, передает УНН.

“Прибыли в Салехард. Этот город в 22 километрах от Лабытнанги, где содержится Олег Сенцов. Сейчас иду именно туда”, — написала Денисова в Facebook утром 15 июня.

13 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Денисова отправилась в Россию, чтобы посетить незаконно заключенных там украинцев.

Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом 14 июня начал второй месяц голодовки с требованием освобождения всех украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль. 8 июня Сенцова отвозили в реанимацию. Сейчас он находится в медчасти колонии, прекращать голодовку не собирается.

Активисты в Украине и мире требуют от России и ее президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев, в частности, украинского режиссера Олега Сенцова. Акции в поддержку Олега Сенцова проходят во многих странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.

Европейский парламент 14 июня принял резолюцию с призывом освободить Олега Сенцова и других политических заключенных России.