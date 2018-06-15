В Украине из-за грозы и града объявили штормовое предупреждение

КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня в западных, Житомирской, Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град. В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем ​​и Винницкой и Хмельницкой областях возможны сильные дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 15-16 июня также ожидается подъем уровней воды (в пределах русла) над текущими уровнями, на:

реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) - 0,5-1,5 м;

реках бассейнов Прута и Сирет - 0,3-1,0 м;

реках бассейна Западного Буга - 0,2 - 0,7 м.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах - образование локальных селевых потоков, может иметь опасные последствия.

"По данным УкрГидрометцентра, 15 июня в Украине, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности. 15 июня в районе Тетерева, Белой Церкви, Борисполя и Барышевки Киевской области - чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). 15 июня во районе Чернобыля высокая пожарная опасность (4 класс)", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в четверг во время непогоды в Киеве на человека упало дерево. Женщина скончалась на месте.