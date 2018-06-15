В полиции рассказали детали о гибели женщины из-за падения дерева в Киеве

КИЕВ. 15 июня. УНН. Женщина, которую в столице во время непогоды смертельно травмировала ветвь дерева, была 34-летней жительницей Сумской области. Данные о несчастном случае зарегистрированы полицией в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

Так, накануне вечером в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о несчастном случае. Трагический инцидент произошел на улице Голосеевской: на женщину упало дерево и смертельно травмировало ее.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа районного управления полиции, сотрудники ГСЧС, экипаж скорой медицинской помощи.

"По прибытию правоохранители установили, что две родственницы направлялись домой, когда в это время в результате грома откололась ветвь от дерева и упала на одну из них. Пострадавшая получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте. Погибшей оказалась 34-летняя жительница Сумской области", - говорится в сообщении.

Указано, что событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства этого случая и общаются со свидетелями с целью предоставления правовой квалификации события.