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Взрыв машины в Киеве: врачи рассказали о состоянии здоровья детей

Взрыв машины в Киеве: врачи рассказали о состоянии здоровья детей

КИЕВ. 15 июня. УНН. В результате взрыва машины в Киеве один ребенок все еще находится в тяжелом состоянии, трое – в стабильном. Об этом журналистам рассказал заместитель главного врача по хирургической работе "Охматдет" Алексей Бебешко, передает УНН.

Так, по его словам, у мальчика, который находится в тяжелом состоянии, есть проникающие ранения в брюшной полости и подозрение на перфорацию полового органа.

"На утро у него были проникающие ранения в брюшной полости, там два инородных тела, на утро появилось подозрение на перфорацию полового органа, поэтому его сейчас хирурги берут для оценки ситуации и удаления этих инородных тел", - сообщил Бебешко.

Также у мальчика повреждено зрение, однако, по словам врача, об этом речь сейчас не идет, сейчас планируется удаление инородных тел, а потом борьба будет идти за зрение.

Три девочки, которые также пострадали в результате взрыва, находятся в стабильном состоянии.

"Состояние их стабильное, две девочки в отделении ортопедии и травматологии. У них множественные проникающие взрывные ранение, ноги, брюшная полость. По всем произведено диагностическое исследование, компьютерная томография", - отметил Бебешко.

"Мы еще пригасим наших коллег из военно-полевой хирургии, чтобы уточнить, насколько нужны и какие инородные тела надо будет удалять", - заявил он.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что владелец "Волги", из-за взрыва в которой в Киеве вчера пострадали четверо детей, скорее всего отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины.

Источник: УНН
Теги: Киев, взрыв, дети, здоровье, пострадавшие
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