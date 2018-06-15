Взрыв машины в Киеве: врачи рассказали о состоянии здоровья детей

КИЕВ. 15 июня. УНН. В результате взрыва машины в Киеве один ребенок все еще находится в тяжелом состоянии, трое – в стабильном. Об этом журналистам рассказал заместитель главного врача по хирургической работе "Охматдет" Алексей Бебешко, передает УНН.

Так, по его словам, у мальчика, который находится в тяжелом состоянии, есть проникающие ранения в брюшной полости и подозрение на перфорацию полового органа.



"На утро у него были проникающие ранения в брюшной полости, там два инородных тела, на утро появилось подозрение на перфорацию полового органа, поэтому его сейчас хирурги берут для оценки ситуации и удаления этих инородных тел", - сообщил Бебешко.



Также у мальчика повреждено зрение, однако, по словам врача, об этом речь сейчас не идет, сейчас планируется удаление инородных тел, а потом борьба будет идти за зрение.



Три девочки, которые также пострадали в результате взрыва, находятся в стабильном состоянии.



"Состояние их стабильное, две девочки в отделении ортопедии и травматологии. У них множественные проникающие взрывные ранение, ноги, брюшная полость. По всем произведено диагностическое исследование, компьютерная томография", - отметил Бебешко.



"Мы еще пригасим наших коллег из военно-полевой хирургии, чтобы уточнить, насколько нужны и какие инородные тела надо будет удалять", - заявил он.



Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что владелец "Волги", из-за взрыва в которой в Киеве вчера пострадали четверо детей, скорее всего отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины.



