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Непогода в Украине обесточила до 300 городов и сел

Непогода в Украине обесточила до 300 городов и сел

КИЕВ. 15 июня. УНН. Из-за осложнения погодных условий в ночь на пятницу были обесточены 295 населенных пунктов в четырех областях Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"С 14 по 15 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 295 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Киевская - 173 н.п., Винницкая - 72 н.п. , Житомирская - 31 н.п., Черкасская - 19 н.п.", - сообщили спасатели.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, из-за непогоды в Василькове Киевской области, по предварительным данным, повреждены кровли 8 зданий, из них 2 пятиэтажных жилых дома и столовая детского сада.

В Глевахе Васильковского района Киевской области в результате падения ветви дерева травмирован один человек (1992 г.р.), который в состоянии средней тяжести госпитализирован.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в результате падения дерева травмирован один человек (1984 г.р.), который скончался на месте.

Источник: УНН
Теги: ГосЧС, непогода
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