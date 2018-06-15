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Украина готова рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с Таиландом - СНБО

Украина готова рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с Таиландом - СНБО

КИЕВ. 15 июня. УНН. Украина готова рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с Таиландом. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковський на встрече с делегацией Министерства обороны Таиланда, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО.

А. Гладковський отметил, что отечественные специалисты способны наладить надлежащее техническое обслуживание и поддержку бронетехники, в частности, поставки запасных частей и деталей к ней.

"Поэтому стоит рассмотреть возможность открытия такого сервисного центра на территории Таиланда", - цитирует слова Гладковского пресс-служба СНБО.

Также, по информации ведомства, стороны обсудили стратегию тайского правительства в части развития собственной военной промышленности, и вопрос о возможности передавать украинские технологии для создания совместного производства бронетехники в Таиланде.

Кроме этого, А. Гладковський считает целесообразным начать работу Совместной украинской-тайской комиссии по вопросам сотрудничества в сфере ОПК для обсуждения конкретных совместных проектов.

Как сообщал УНН, Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак представил новый военный автомобиль "Новатор" - продукт украинского военно-промышленного комплекса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Таиланд, военная техника, сотрудничество
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