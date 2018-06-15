С начала июня в Украине утонули 88 человек

КИЕВ. 15 июня. УНН. Только с начала июня на водоемах страны погибли 88 украинцев. Этот показатель значительно превышает прошлогодние июньские показатели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Однако, даже такая печальная статистика не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии", - добавили в ГСЧС.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 406 человек, из которых 36 детей. При этом спасено 242 человек, в том числе 20 детей.



Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской области мужчина спас от потопления 3 детей, но сам не смог добраться до берега.