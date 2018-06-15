НАПК провело 18 проверок по коррупции в органах госвласти

КИЕВ. 15 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции провело по состоянию на 31 мая этого года 18 плановых и внеплановых проверок органов власти по соблюдению требований Закона Украины “О предотвращении коррупции”. Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает УНН.

“В частности, проведено 9 плановых проверок, 7 внеплановых проверок в государственных органах, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях, а также 2 проверки по поручению премьер-министра Украины, согласно ориентировочного графика проведения проверок местных государственных администраций в 2018 году”, — говорится в сообщении.

Так, в 2018 году Национальное агентство провело плановые проверки в таких государственных органах:

Государственная служба Украины по вопросам кино,

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра,

Высшая квалификационная комиссия судей Украины,

Министерство иностранных дел Украины,

Фонд государственного имущества Украины,

Министерство социальной политики Украины,

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям,

Министерство финансов Украины,

Волынская областная государственная администрация.

Напомним, что по результатам проведенных плановых проверок в 2017 году в Пенсионном фонде Украины и Государственной казначейской службе Украины их руководителям были внесены предписания.

Внеплановые проверки были проведены в таких государственных органах, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях:

ПАО “Украинская железная дорога”,

Национальная комиссия осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации,

Служба внешней разведки Украины,

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы,

Тлумацкий городской совет объединенной территориальной общины Тлумацкого района Ивано-Франковской области,

Фурсовский сельсовет Белоцерковского района Киевской области,

Староушицкий поселковый совет Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Во исполнение поручения премьер-министра Украины, согласно ориентировочному графику проведения проверок местных государственных администраций в 2018 году, проведены 2 проверки исполнительской дисциплины в местных государственных администрациях:

Житомирская областная государственная администрация и отдельные райгосадминистраций Житомирской области,

Винницкая областная государственная администрация и отдельные райгосадминистраций Винницкой области.

Также по состоянию на 31 мая 2018 года Национальное агентство разработало 637 запросов, предусмотренных Законом Украины “Об очистке власти”, и 444 запросов на проведение специальной проверки, предусмотренной Законом Украины “О предотвращении коррупции”.

Напомним, 13 июня НАПК передало в суд админпротоколы на должностных лиц Кабмина.