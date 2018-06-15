НАПК провело 18 проверок по коррупции в органах госвласти
КИЕВ. 15 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции провело по состоянию на 31 мая этого года 18 плановых и внеплановых проверок органов власти по соблюдению требований Закона Украины “О предотвращении коррупции”. Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает УНН.
“В частности, проведено 9 плановых проверок, 7 внеплановых проверок в государственных органах, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях, а также 2 проверки по поручению премьер-министра Украины, согласно ориентировочного графика проведения проверок местных государственных администраций в 2018 году”, — говорится в сообщении.
Так, в 2018 году Национальное агентство провело плановые проверки в таких государственных органах:
- Государственная служба Украины по вопросам кино,
- Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра,
- Высшая квалификационная комиссия судей Украины,
- Министерство иностранных дел Украины,
- Фонд государственного имущества Украины,
- Министерство социальной политики Украины,
- Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям,
- Министерство финансов Украины,
- Волынская областная государственная администрация.
Напомним, что по результатам проведенных плановых проверок в 2017 году в Пенсионном фонде Украины и Государственной казначейской службе Украины их руководителям были внесены предписания.
Внеплановые проверки были проведены в таких государственных органах, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях:
- ПАО “Украинская железная дорога”,
- Национальная комиссия осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации,
- Служба внешней разведки Украины,
- Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы,
- Тлумацкий городской совет объединенной территориальной общины Тлумацкого района Ивано-Франковской области,
- Фурсовский сельсовет Белоцерковского района Киевской области,
- Староушицкий поселковый совет Каменец-Подольского района Хмельницкой области.
Во исполнение поручения премьер-министра Украины, согласно ориентировочному графику проведения проверок местных государственных администраций в 2018 году, проведены 2 проверки исполнительской дисциплины в местных государственных администрациях:
- Житомирская областная государственная администрация и отдельные райгосадминистраций Житомирской области,
- Винницкая областная государственная администрация и отдельные райгосадминистраций Винницкой области.
Также по состоянию на 31 мая 2018 года Национальное агентство разработало 637 запросов, предусмотренных Законом Украины “Об очистке власти”, и 444 запросов на проведение специальной проверки, предусмотренной Законом Украины “О предотвращении коррупции”.
Напомним, 13 июня НАПК передало в суд админпротоколы на должностных лиц Кабмина.