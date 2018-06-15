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НАПК провело 18 проверок по коррупции в органах госвласти

НАПК провело 18 проверок по коррупции в органах госвласти

КИЕВ. 15 июня. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции провело по состоянию на 31 мая этого года 18 плановых и внеплановых проверок органов власти по соблюдению требований Закона Украины “О предотвращении коррупции”. Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает УНН.

“В частности, проведено 9 плановых проверок, 7 внеплановых проверок в государственных органах, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях, а также 2 проверки по поручению премьер-министра Украины, согласно ориентировочного графика проведения проверок местных государственных администраций в 2018 году”, — говорится в сообщении.

Так, в 2018 году Национальное агентство провело плановые проверки в таких государственных органах:

  • Государственная служба Украины по вопросам кино,
  • Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра,
  • Высшая квалификационная комиссия судей Украины,
  • Министерство иностранных дел Украины,
  • Фонд государственного имущества Украины,
  • Министерство социальной политики Украины,
  • Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям,
  • Министерство финансов Украины,
  • Волынская областная государственная администрация.

Напомним, что по результатам проведенных плановых проверок в 2017 году в Пенсионном фонде Украины и Государственной казначейской службе Украины их руководителям были внесены предписания.

Внеплановые проверки были проведены в таких государственных органах, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях:

  • ПАО “Украинская железная дорога”,
  • Национальная комиссия осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации,
  • Служба внешней разведки Украины,
  • Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы,
  • Тлумацкий городской совет объединенной территориальной общины Тлумацкого района Ивано-Франковской области,
  • Фурсовский сельсовет Белоцерковского района Киевской области,
  • Староушицкий поселковый совет Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Во исполнение поручения премьер-министра Украины, согласно ориентировочному графику проведения проверок местных государственных администраций в 2018 году, проведены 2 проверки исполнительской дисциплины в местных государственных администрациях:

  • Житомирская областная государственная администрация и отдельные райгосадминистраций Житомирской области,
  • Винницкая областная государственная администрация и отдельные райгосадминистраций Винницкой области.

Также по состоянию на 31 мая 2018 года Национальное агентство разработало 637 запросов, предусмотренных Законом Украины “Об очистке власти”, и 444 запросов на проведение специальной проверки, предусмотренной Законом Украины “О предотвращении коррупции”.

Напомним, 13 июня НАПК передало в суд админпротоколы на должностных лиц Кабмина.

Источник: УНН
Теги: коррупция, проверки, НАПК
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