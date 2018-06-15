В ОРДО боевики начали стрелять из автомата возле патруля ОБСЕ

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Пикузах на временно оккупированной территории Донецкой области люди в военной форме выстрелили из автомата в 50 метрах от патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что наблюдатели оценили как предупредительные выстрелы, чтобы заставить патруль покинуть этот район. Об этом говорится в обнародованном в пятницу отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.

"В 14:03 14 июня патруль СММ из шести наблюдателей с двумя бронированными машинами находился в Пикузах (ранее Коминтерново, не контролируемое правительством, в 23 км к северо-востоку от Мариуполя) на углу дорог Т-0519 и С- 051235, где он остановился, чтобы наблюдать свежие следы на асфальте от того, что он оценил как боевой автомобиль пехоты (типа БМП)", - говорится в отчете.

Как указано, один из наблюдателей вышел из машины, после чего весь патруль услышал две коротких очереди из стрелкового оружия.

"Находясь в одном из транспортных средств один из участников патруля СММ увидел двух мужчин в военной форме, стоящих за около 50 м на юг по дороге. Один из мужчин был вооружен АК-74 и стрелял из своего оружия, направленой в общем в сторону СММ вверх под углом 45 градусов. Затем вооруженный человек сделал два-три шага в направлении СММ и выстрелил еще раз в воздух в общем в направлении СММ вверх под углом 45 градусов. После последнего выстрела оба мужчины повернулись и пошли на юг по дороге C-051235", - сообщили в СММ ОБСЕ.

По оценкам СММ, выстрелы были сделаны как предупреждение патрулю, чтобы заставить его покинуть этот район.

"СММ немедленно выехал и благополучно вернулся на свою базу в Мариуполе", - добавили наблюдатели.

Напомним, боевики на Донбассе угрожали задержать наблюдателей ОБСЕ.