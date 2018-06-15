В США предложили расширит санкции против РФ из-за нарушения религиозных свобод в Крыму

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Сенате США представлено резолюцию, которая возлагает на РФ ответственность за нарушение религиозных свобод во временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Двухпартийная группа сенаторов во главе с председателем Хельсинкской комиссии США Роджером Викери представила проект резолюции по ситуации в области религиозных свобод в регионе ОБСЕ.

Как, в частности, отмечается в резолюции, учитывая то, что власти Российской Федерации осуществила вторжение в украинском Крыму и силой и незаконно его оккупировали, она обязана в соответствии с требованиями международного права, в том числе в соответствии с Женевскими конвенциями, защищать религиозные свободы жителей оккупированной территории. Как также отмечается в течение всего времени оккупации Крыма РФ несет ответственность за нарушение религиозных свобод на полуострове, которые, как подчеркивается, уже имели место в виде, в частности, похищений, задержаний и заключений представителей отдельных религиозных групп, включая мусульман из числа крымских татар, верных Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, УГКЦ и христиан-протестантов.



Отдельно в резолюции говорится об аналогичной ответственности РФ также за соблюдение религиозных свобод в контролируемых ею территориях Донецкой и Луганской областей.

В документе содержится призыв к Президенту США ввести санкции в виде отказа в американской визе и замораживание собственности в отношении иностранных лиц, которые прямо или косвенно причастны к серьезным нарушениям религиозных свобод, в частности на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Как сообщал УНН, Европарламент принял резолюцию с призывом к странам-членам ЕС продлить санкции против России.