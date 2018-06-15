Новости: Киев
Пятница, 15 июня 2018, 11:11 • Ирина Матюшенко • 3855
Киевское метро в выходные будет работать на час дольше
КИЕВ. 15 июня. УНН. Киевское метро в субботу и воскресенье будет работать на час дольше. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки, передает УНН.
"16 и 17 июня метро будет работать на один час дольше", - сказано в сообщении.
Отмечается, что продолжение работы подземки связано с проведением фестиваля MotoOpenFest.
Как сообщал УНН, киевская подземка начала запись новых аудиообъявлений, которые звучат в вагонах.
Друзья!- Kyiv Metro Alert (@KyivMetroAlert) 15 июня 2018 г.
В соответствии с Порядком организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest, утвержденного Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА,
16 и 17 июня
Метро будет работать на 1:00 дольше pic.twitter.com/I4X02GIG9q
Источник: УНН