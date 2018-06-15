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Новости: Киев
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Киевское метро в выходные будет работать на час дольше

Киевское метро в выходные будет работать на час дольше

КИЕВ. 15 июня. УНН. Киевское метро в субботу и воскресенье будет работать на час дольше. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки, передает УНН.

"16 и 17 июня метро будет работать на один час дольше", - сказано в сообщении.

Отмечается, что продолжение работы подземки связано с проведением фестиваля MotoOpenFest.

Как сообщал УНН, киевская подземка начала запись новых аудиообъявлений, которые звучат в вагонах.

Источник: УНН
Теги: Киев, метрополитен
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