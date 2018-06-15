В Госстатистики сообщили, сколько жилья приняли в эксплуатацию в столице с начала года

КИЕВ. 15 июня. УНН. В течение января-марта 2018 года в Киеве было принято в эксплуатацию 29 жилых зданий. Об этом свидетельствует информация Государственной службы статистики Украины, пишет УНН.

В то же время в квадратных метрах в эксплуатацию было принято 262 802 кв. м жилья, а в расчете на тысячу человек населения - это 91 кв. м.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" в 2017 году ввел в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, которые уже строятся, компания в 2018 году взялась за семь новых.