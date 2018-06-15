Денисову не пустили в колонии РФ к Сенцову

КИЕВ. 15 июня. УНН. Уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили в колонию, где удерживается украинский режиссер Олег Сенцов. Об этом омбудсмен сообщила в Facebook, опубликовав видео, передает УНН.

Денисова рассказала, что она встретилась с начальником колонии и начальником управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого округа. Ей сказали, что она не может встретиться с Сенцовым, однако причину отказа не сообщили.

Когда она спросила о состоянии Сенцова, ей ответили, что не будут предоставлять никакой информации.

Сейчас Денисова находится возле колонии, она ждет ответа от уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой по этой ситуации.

Как сообщал УНН, 15 июня Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла в российскую колонию города Лабитнарги, где содержат украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, осужденный в РФ к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не внес.