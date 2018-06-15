Украина подписала соглашение об углублении сотрудничества с ОЭСР

КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Степан Кубив и заместитель генсекретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Мари Кивиниеми подписали соглашение, продлевающее действие Меморандума о взаимопонимании по углублению сотрудничества между правительством Украины и ОЭСР. Об этом сообщили УНН в пресс-службе правительства.

Первый вице-премьер-министр Украины отметил, что сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития является важным инструментом для оценки конкурентных преимуществ национальной экономики Украины.



"Украина готова присоединиться к Рекомендации ОЭСР по эффективному государственному инвестированию на всех уровнях управления для проведения реформы государственных инвестиций в Украину. Мы также готовы продолжить меры по присоединению Украины к Рамочной договоренности официально поддерживаемых экспортных кредитов и присоединиться к рабочей группе по экспортным кредитам и кредитных гарантий", - отметил Степан Кубив.

Напомним, Минэкономразвития завершает процесс создания Офиса развития малого и среднего предпринимательства.

Как сообщал УНН, позавчера по предложению Минэкономразвития Кабинет Министров Украины создал Совет по вопросам торговли и устойчивого развития.