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Под Одессой грабители в масках жестоко избили директора детдома

Под Одессой грабители в масках жестоко избили директора детдома

КИЕВ. 15 июня. УНН. Полиция Овидиопольского района Одесской области расследует инцидент с избиением семьи в курортном поселке Каролино-Бугаз на берегу Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба полиции, передает УНН.

“Утром 14 июня в полицию поступило сообщение, что в селе Каролино-Бугаз в Одесской области четверо неизвестных в масках проникли в дом местных жителей, связали, избили их, похитили деньги и скрылись”, — говорится в сообщении.

Злоумышленники украли деньги, которые были в доме, и скрылись. Пострадавших госпитализировали с многочисленными травмами. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители ищут злоумышленников.

Советник главы Одесской областной государственной администрации по вопросам защиты детей Артём Поланский сообщил, что разбойное нападение совершили на директора Белгород-Днестровского детского дома Ольгу Форнальчук и ее мужа.

“Не дай бог вам пережить то, что пережила Ольга с мужем прошлой ночью”, — написал Поланский в Facebook.

Как сообщал УНН, в ноябре прошлого года в Полтаве неизвестные избили судью местного суда.

Источник: УНН
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