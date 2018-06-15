Президент проведет совещание с украинскими послами в конце августа

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко проведет совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины в конце августа этого года. Об этом он сказал во время подписания закона "О дипломатической службе", передает УНН.

"И именно обсуждению этого вопроса и наших приоритетов на международной арене я планирую посвятить совещание руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, которое состоится в этом году в необычное время - в конце августа", - сказал Президент.

П.Порошенко подчеркнул, что следует подготовиться, обсудить и определить четко задачи, которые стоят перед дипломатической службой в этот ответственный период для существования нашего государства.

"Речь идет не только о защите Украины. Это обязательно. Речь идет о развитии и направлении движения нашего государства", - добавил глава государства.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко подписал закон "О дипломатической службе" возле стен Министерства иностранных дел Украины.