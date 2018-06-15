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Суд в августе продолжит ознакомляться с обвинительным актом Насирова

Суд в августе продолжит ознакомляться с обвинительным актом Насирова

Роман Насиров

КИЕВ. 15 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес на август судебное заседание по делу бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, передает корреспондент УНН.

“В судебном задании объявляется перерыв до 15:30 13 августа”, — говорится в постановлении суда.

Как удалось узнать, такой длительный перерыв связан с тем, что судьи из коллегии заняты в других делах.

Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании суд продолжил ознакомляться с материалами обвинительного акта, объем которого — 774 листа. Сейчас прокуроры объявили около половины содержания.

Как сообщал УНН, 31 января 2018 года Кабинет министров Украины уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

Председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

Источник: УНН
Теги: ГФС, Роман Насиров
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