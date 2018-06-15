Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 июня 2018 13:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9915
Версия для печати

В МИД рассказали, когда состоится саммит глав стран "нормандской четверки"

В МИД рассказали, когда состоится саммит глав стран "нормандской четверки"

КИЕВ. 15 июня. УНН. Саммит глав стран "нормандской четверки" ожидается, но после того, как будет достигнута договоренность по вопросам безопасности, освобождение политзаключенных и развертывания миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сообщила сегодня журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.

"Безусловно саммит глав "нормандской четверки" ожидается. Не в ближайшей перспективе, потому что нужен результат. То есть, саммит ради саммита он не нужен", - сказала представитель МИД.

По словам М.Бецы, требуется достижение результата по вопросам безопасности на Донбассе, освобождение политзаключенных и развертывания миротворческой миссии.

"Потому как только будут сейчас наработаны какие-то хотя бы более-менее конкретные результаты, будут работать отдельно политические советники, другие группы ... и если будет, что вынести на уровень саммита, мы обязательно инициируем", - добавила она.

Как сообщал УНН, министры иностранных дел стран "нормандской четверки" во время встречи в Берлине полтора часа обсуждали тему освобождения заложников и политзаключенных, назывались конкретные фамилии. Об этом написала в Facebook представитель Украины в Трехсторонний контактной группе с урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Источник: УНН
Теги: МИД, дипломатия, Нормандский формат, встреча
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.