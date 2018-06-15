В МИД рассказали, когда состоится саммит глав стран "нормандской четверки"
КИЕВ. 15 июня. УНН. Саммит глав стран "нормандской четверки" ожидается, но после того, как будет достигнута договоренность по вопросам безопасности, освобождение политзаключенных и развертывания миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сообщила сегодня журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Безусловно саммит глав "нормандской четверки" ожидается. Не в ближайшей перспективе, потому что нужен результат. То есть, саммит ради саммита он не нужен", - сказала представитель МИД.
По словам М.Бецы, требуется достижение результата по вопросам безопасности на Донбассе, освобождение политзаключенных и развертывания миротворческой миссии.
"Потому как только будут сейчас наработаны какие-то хотя бы более-менее конкретные результаты, будут работать отдельно политические советники, другие группы ... и если будет, что вынести на уровень саммита, мы обязательно инициируем", - добавила она.
Как сообщал УНН, министры иностранных дел стран "нормандской четверки" во время встречи в Берлине полтора часа обсуждали тему освобождения заложников и политзаключенных, назывались конкретные фамилии. Об этом написала в Facebook представитель Украины в Трехсторонний контактной группе с урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.