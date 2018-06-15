Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 июня 2018 13:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
12315
Версия для печати

МИД о заявлениях Трампа по Крыму: мы не реагируем на сплетни

МИД о заявлениях Трампа по Крыму: мы не реагируем на сплетни

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины сказали, что не комментируют сплетен, отвечая на вопрос о том, как реагировать Украине на якобы высказывания президента США Дональда Трампа о том, что "Крым российский". Об этом сообщила сегодня журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.

"Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Насколько мне известно, даже Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация у них отсутствует", - сказала М.Беца, отвечая на вопрос о том, как реагировать Украины на якобы высказывания Д.Трампа о том, что "Крым российский".

Напомним, издание BuzzFeed News сообщило, что президент США Дональд Трамп якобы заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, так все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

В Белом доме заявили, что не комментируют "частные разговоры, в которых не участвовали".

Источник: УНН
Теги: МИД, Крым, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.