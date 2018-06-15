МИД о заявлениях Трампа по Крыму: мы не реагируем на сплетни

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины сказали, что не комментируют сплетен, отвечая на вопрос о том, как реагировать Украине на якобы высказывания президента США Дональда Трампа о том, что "Крым российский". Об этом сообщила сегодня журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.

"Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Насколько мне известно, даже Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация у них отсутствует", - сказала М.Беца, отвечая на вопрос о том, как реагировать Украины на якобы высказывания Д.Трампа о том, что "Крым российский".

Напомним, издание BuzzFeed News сообщило, что президент США Дональд Трамп якобы заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, так все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

В Белом доме заявили, что не комментируют "частные разговоры, в которых не участвовали".