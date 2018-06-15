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Президент назначил начальников управлений СБУ в Крыму и двух областях

Президент назначил начальников управлений СБУ в Крыму и двух областях

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил начальников управлений Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, в Херсонской области и в Днепропетровской области. Об этом сообщается на сайте Президента, передает УНН.

"Назначить Шмитько Александра Григорьевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе №167/2018 от 15 июня.

При этом указом №166/2018 от 15 июня Президент назначил руководителя управления СБУ в Херсонской области: "Назначить Крицына Эдуарда Владимировича начальником Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области".

Также Президент назначил руководителя управления СБУ в Днепропетровской области указом №165/2018 от 15 июня: "Назначить Олийныка Андрея Федоровича начальником Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области".

Напомним, 13 июня Президент уволил Жебривского с должности председателя Донецкой ОГА.

Источник: УНН
Теги: Президент Украины, СБУ, Петр Порошенко
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