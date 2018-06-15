Рабинович: мы возродим экономический потенциал Украины и вытащим страну из пропасти

КИЕВ. 15 июня. УНН. Восстановить огромный экономический потенциал Украины, который был потерян, потому что власть действует исключительно в интересах “зарубежных кураторов”, могут только люди, которые еще ни разу не были у власти — новые политики. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии “За життя” Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала “112 Украина”.

“По состоянию на 1991 год Украина была самой богатой из всех советских республик с самым большим экономическим и научным потенциалом, у нас были самые лучшие стартовые позиции. Сегодня нашу страну по экономическим показателям обошли не только Россия, Беларусь и Казахстан, больший экономический прирост показывает Кыргызстан, Молдова, Узбекистан и другие. Что случилось? Люди не изменились, изменилась власть, которая, действуя исключительно в интересах зарубежных кураторов, обрекает собственный народ на нищету! Но у нас есть рецепт оздоровления страны, который не связан с какой-либо фамилией — просто не нужно голосовать за людей, которые уже были у власти. Это ответ на все вопросы! Голосовать нужно за кого угодно, только не за тех, кто уже обворовал страну, — они в этом своем воровстве остановиться уже не могут”, — констатировал народный депутат.

По его мнению, все годы независимости Украину целенаправленно уничтожала коррумпированная и вороватая власть.

“За годы независимости наши руководители убили Черноморское пароходство, количество научных кадров сократилось в шесть раз, сегодня мы почти не выпускаем автомобили, тракторы и самолеты, падение украинского ВВП побило все рекорды! 26 лет страну целенаправленно уничтожала алчная власть — при этом ее представители приходят на эфиры и говорят, что ни копейки не крали из бюджета! Как же получается так, что никто не воровал, а украдено все?” — задался вопросом парламентарий.

Лидер партии “За життя” подчеркнул, что никогда не состоял ни в каких партиях, а также поделился своими планами по обновлению политической элиты.

“Наша политическая сила уже работает над обновлением власти. Я подал в Верховную Раду законопроект, исходя из которого госучреждения обязуются укомплектовывать свой штат не менее 30% людьми возрастом до 30 лет. Более того, совместно с телеканалом „112 Украина“ мы снимаем проект „Кандидат“, где простой парень или девушка из глубинки могут показать себя — и пройти в парламент вместе с партией „За життя“. Таким образом мы показываем, что проводим в парламент не „кума-свата“, а талантливую молодежь, которая знает, как изменить страну!” — рассказал Вадим Рабинович.

Политик также заявил, что готовит большую телепрезентацию проекта “Кандидат” с элементами интерактива, где люди сами назовут пять главных проблем Украины и выберут самых эффективных менеджеров, которые эти проблемы в состоянии решить. По словам лидера партии “За життя”, именно этих управленцев включат в партийный список его политсилы.

“Нельзя доверять человеку, который четверть века грабил твой народ, а потом пообещал, что больше этого делать не будет. Это же очевидно! Рабы не ищут свободу, а сравнивают хозяев. Мы не такие! Мы возродим огромный экономический потенциал Украины, вытащим страну из пропасти и вернем ее народу. Потому — не паниковать, а объединяться и голосовать „За життя“. И тогда мы вместе победим, построим в Украине свою „Швейцарию“, настоящую Европу с сильной экономикой и богатыми людьми!” — резюмировал народный избранник.