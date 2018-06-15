Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 июня 2018 13:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
В обход санкций: за российские тест-системы Украина платит как за свои
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5985
Версия для печати

Кинг призвал не дать Сенцову умереть

Кинг призвал не дать Сенцову умереть

Олег Сенцов

КИЕВ. 15 июня. УНН. Известный американский писатель Стивен Кинг призвал мир присоединиться к требованию освободить заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Сегодня первый день (14 июня - ред.) чемпионата мира по футболу и 32-й день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне ... в призыве освободить этого украинского режиссера, незаконно заключенного в России. Время идет, и он может умереть за свои взгляды", - написал 70-летний автор многочисленных бестселлеров.

Как сообщал УНН, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили в колонию, где содержат украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, осужденный в РФ к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не принес.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, голодовка, политзаключенные
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.