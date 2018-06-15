В Никополе хулиганы избили полицейский автомобиль

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Никополе милиция задержала хулиганов, которые напали на полицейских и повредили служебный автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

“На полицейских напала группа хулиганов, один из которых битой разбил лобовое стекло автомобиля Mitsubishi Outlander. Затем злоумышленники начали оскорблять полицейских, угрожать им и оказывать злостное сопротивление. На место прибыли дополнительные наряды полиции. Нападающих в порядке ст. 208 УПК Украины задержали и доставили в Никопольский ОП”, - говорится в сообщении.

Было установлено, что один из них — 36-летний местный житель уже был ранее судим за хулиганство, а другой — 33-летний житель Марганца ранее не был судим. Свое агрессивное поведение по отношению правоохранителей задержанные объясняют злоупотреблением алкоголя.

Событие произошло 13 июня около 4 утра, когда экипаж группы реагирования патрульной полиции в составе двух полицейских выехал на вызов в кафе в связи с причинением телесных повреждений мужчине.

14 июня следователем по согласованию с местной прокуратурой мужчинам было объявлено подозрение по ч. 3, 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов) и ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) УК. Санкцией статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7 лет.

Все участники преступления установлены. Проводятся следственные и розыскные мероприятия. В отношении задержанных лиц принимается решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в апреле от нападения на Буковине пострадали двое патрульных полицейских.