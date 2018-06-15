В России обвинили Омбудсмена Украины в нарушении законодательства РФ

КИЕВ. 15 июня. УНН. Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа РФ, где в колонии содержат заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, в нарушение законодательства РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует допуска к гражданину России (Россия считает Олега Сенцова российским гражданином - ред.). Получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью в получении подтверждения о состоянии здоровья этого человека - Сенцова", - сказал Москалькова.

Она подтвердила, что уже направила такой запрос.

"Я отправила в федеральную службу исполнения наказаний запрос, чтобы получить информацию о состоянии Сенцова на сегодняшний день", - сказала Москалькова.

Кроме того, омбудсмен РФ заявила, что никакой встречи Денисовой с Олегом Сенцовой не могло быть. "Это не соответствует действительности", - сказала Москалькова.

"Будем искать компромисс. Я надеюсь, что мы сможем найти взаимопонимание, и я надеюсь, что смогу посетить в Херсоне Вышинского", - сказала она.

Ранее Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в российской колонии ее не пустили к удерживаемому украинскому режиссеру Олегу Сенцову.