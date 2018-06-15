Экспорт зерновых составляет 39 млн тонн - Держпродспоживслужба

КИЕВ. 15 июня. УНН. С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 39 млн тонн зерновых культур, в частности, почти 16,7 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 10 млн тонн, фуражной - 6,8 млн тонн), ячменя - 4,1 млн тонн , кукурузы - более 17 млн ​​тонн. Такие данные приводит Департамент фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Держпродспоживслужбы, передает УНН.

За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 43 млн тонн зерновых, в частности, более 17 млн ​​тонн пшеницы (в том числе продовольственной - 11,6 млн тонн и фуражной пшеницы более 5,7 млн тонн), ячменя - 5,2 млн тонн, кукурузы - более 19,7 млн тонн).

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано более 4800000 тонн масличных культур, в том числе: рапса - 2,1 млн тонн, сои - более чем 2,7 млн тонн. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил 3,9 млн тонн (в том числе рапса - 1 млн тонн, сои - более 2,9 млн тонн).



Как повидомлв УНН, сегодня стабильный урожай Украины составляет 45-50 млн тонн зерна в год.



Напомним, в Украине по состоянию на 30 мая посеяно ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 7060000 га.