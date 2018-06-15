Денисова: переговоры с Москальковой по Сенцову результата не принесли

КИЕВ. 15 июня. УНН. Руководство колонии категорически отказало во встрече с Олегом Сенцовым, информация о состоянии его здоровья отсутствует, переговоры с Уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой результата не дали. Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова, передает УНН.

“Руководство колонии категорически отказало во встрече с Олегом Сенцовым. О состоянии его здоровья информацию не предоставляют, а переговоры с Татьяной Москальковой не принесли результата”, — говорится в сообщении.

Накануне в России обвинили Омбудсмена Украины в нарушении законодательства РФ. Так, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа РФ, где в колонии содержат заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, в нарушение законодательства России.

Ранее Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в российской колонии ее не пустили к удерживаемому украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Напомним, осужденный в РФ к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не принес.