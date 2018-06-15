Три станции метро закроют в Киеве из-за "Марша равенства"

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Киеве из-за проведения "Марша равенства" в воскресенье будут закрыты с 6 часов три станции метро. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки, передает УНН.

В воскресенье 17 июня с 6:00 будет ограничена работа трех станций киевской подземки - "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

Изменения в работе метро связаны с проведением мирного шествия "Марш равенства" от Дома учителя улицами Владимирская и Льва Толстого до станции метро "Площадь Льва Толстого".

Как сообщал УНН, в выходные киевское метро будет работать на час дольше.