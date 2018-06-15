На Донбассе в течение года уже погибло 29 гражданских

КИЕВ. 15 июня. УНН. В течение этого года погибли 29 гражданских лиц и получили ранения 109 человек на Донбассе. Об этом рассказал на брифинге первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.

"Общее количество раненых за этот год составляет 109 и 29 погибших", - сказал он.

По словам Хуга, на прошлой неделе были ранены 9 гражданских лиц.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них 15 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащего Объединенных сил погибли, 6 получили ранения и были госпитализированы.