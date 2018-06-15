За прошедшие сутки ВСУ 16 раз отвечали на обстрелы боевиков
КИЕВ. 15 июня. УНН. На протяжении прошедших суток 16 раз украинские военные были вынуждены отвечать огнем на провокации боевиков. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.
"В целом, за прошедшие сутки, 14 июня, подразделениями Объединенных сил зафиксировано 33 вражеских обстрелов, во время которых российско-оккупационные войска выпустили 112 артиллерийских, 15 танковых и 178 минометных снарядов из оружия, которое запрещено минскими соглашениями. Так, с целью недопущения продвижение врага в сторону наших позиций и подавления огневых точек противника, военнослужащие Объединенных сил 16 раз открывали огонь", - сказал Мотузяник.
В то же время он подтвердил наличие потерь среди украинских военных.
"С грустью сообщаю, что во время боевых действий прошедшие сутки двое военнослужащих Объединенных сил погибли, и шесть украинских защитников получили ранения", - отметил Мотузяник.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них 15 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Во время боевых действий прошедшие сутки 2 военнослужащего Объединенных сил погибли, 6 получили ранения и были госпитализированы.