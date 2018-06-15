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В Киеве во время пожара в кафе эвакуировали 30 человек

В Киеве во время пожара в кафе эвакуировали 30 человек

КИЕВ. 15 июня. УНН. Столичные спасатели ликвидировали пожар в одном из заведений общественного питания по адресу ул. Большая Васильковская, 116. Об этом сообщила пресс-служа ГСЧС в Киеве, передает УНН.

“В 9-этажном жилом доме на уровне 2-этажа в вытяжной вентиляции ресторана возник пожар”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, 14 июня, в 21:53 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в одном из заведений общественного питания на ул. Большой Васильковской, 116, что в Голосеевском районе столицы, произошел пожар.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, уже в 22:20 возгорание было локализовано, а в 22:23 — полностью ликвидирован.

Во время тушения пожара из дома на безопасное расстояние было выведено 30 человек, 20 из которых, персонал заведения питания. К ликвидации пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Причины возникновения пожара выясняются. К счастью никто не пострадал.

Напомним, во время степного пожара в Херсонской области 13 июня сотрудники ГСЧС спасли олененка.

Источник: УНН
Теги: эвакуация, пожары, ГСЧС
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