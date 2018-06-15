Взрыв авто в Киеве: врачи рассказали о состоянии детей

КИЕВ. 15 июня. УНН. На сегодняшнее утро состояние здоровья пятилетнего мальчика, который пострадал больше всех, ухудшилось. Об этом журналистам сообщил заведующий хирургическим отделением больницы "Охматдет" Александр Гришин, передает УНН.

"Сегодня утром состояние ребенка ухудшилось в плане того, что было обнаружено ранение кишки, ребенок уже прооперирован, сейчас находится в отделении реанимации. Двое детей с множественными ранениями, будут сейчас идти на диагностическую лапароскопию, с целью предупреждения возможных осложнений со стороны брюшной полости" , - сообщил Гришин.



Гришин сообщил, что мальчик сейчас находится в состоянии медикаментозного сна после операции. Также для сохранения зрения ребенка делается все возможное.



Врачи отмечают, что переломов у детей нет, все конечности будут сохранены.



Заместитель главного врача по хирургической работе "Охматдета" Алексей Бебешко сообщил, что вчера при первичной хирургической обработке ран у девочки были удалены осколки и они были переданы под роспись представителям полиции. По его словам, осколки были диаметром в несколько миллиметров и похожи на обломки жестяной банки.



Напомним, врачи прооперировали 5-летнего мальчика, который в числе других детей пострадал вчера в результате взрыва автомобиля в Киеве.



