В музее авиации показали фото самолета, аварийно приземлившегося в Жулянах

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Государственном музее авиации показали фото самолета, который вчера вечером а аэропорту "Киев" (Жуляны) при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу, передает УНН.

"Приносим соболезнования всем участникам этого досадного события и подчеркиваем, что мгновенно распостраненная в соцсетях информация о пожаре, катастрофе и вообще "зраду", не соответствует действительности. Как вы можете видеть на фотографии самолет цел, следов горения не обнаружено", - говорится в сообщении.

Фото сделаны с территории музея.

Напомним, 14 июня в 20:40 рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находились 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Аэропорт временно прекратил работу. В соцсетях появились сообщения, что самолет загорелся.