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В полиции Киева рассказали подробности внезапной смерти водителя за рулем автобуса

В полиции Киева рассказали подробности внезапной смерти водителя за рулем автобуса

КИЕВ. 15 июня. УНН. В пятницу в Киеве водитель умер за рулем автобуса с детьми. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникаций ГУНП города Киева.

"Туда выезжала патрульная полиция, они по факту увидели, что водитель умер, вызвали следственно-оперативную группу, те предварительно констатировали внезапную смерть. Окончательная причина смерти будет известна уже после экспертизы", - рассказали в ГУНП.

Информацию подтвердили и в отделе коммуникаций управления патрульной полиции Киева.

"Была такая ситуация: в Киеве умер человек в автобусе. На место выезжала следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции для оформления всех материалов и установление обстоятельств происшествия", - рассказали в патрульной полиции.

В пресс-службе отметили, что причину смерти будут устанавливать медики. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщали некоторые СМИ, пятницу, 15 июня, около 6:20 в Киеве умер водитель автобуса, который перевозил детей. Сообщалось также, что на момент аварии в салоне находилось 25 детей.

Как сообщал УНН, женщина, которую в столице во время непогоды смертельно травмировала ветвь дерева, была 34-летней жительницей Сумской области. Данные о несчастном случае зарегистрирован полицией в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, дети, смерть, автобусы
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