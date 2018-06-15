Мосийчук пообещал принести мусора в кабинет мэра Тернополя

КИЕВ. 15 июня. УНН. Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что вскоре мусор окажется в кабинете или во дворе Тернопольского городского головы Сергея Надала, который, по его словам, якобы причастен к прекращению вывоза мусора из села Белая в области. Об этом народный депутат написал в Facebook, передает УНН.

"Сегодня Тернопольский городской голова Сергей Надал объявил открытую войну Радикальной партии Олега Ляшко. Это неадекватная реакция Надала на поддержку, которую наша "железна кяоманда" предоставила и предоставляет общине Тернопольского района, которая не захотела присоединяться к Тернополю, а решила добровольно объединиться в отдельную территориальную общину", - отметил он.

По его словам, "вопреки воле Надала... заставили Тернопольский областной совет принять решение в пользу людей, позволив добровольное объединение".

"Сначала Надал и К. прекратили вывозить мусор из села Белая, которое должно стать центром объединенной общины, и это несмотря на то, что его люди имеют соответствующие договоры на вывоз мусора с коммунальным предприятием города Тернополя", - рассказал нардеп.

Кроме того, он рассказал о том, что якобы соратники мэра имеют отношение к тому, что "сессия уволила нашего депутата Оксану Яциковскую с должности председателя бюджетной комиссии горсовета". "А дальше Надал пошел на беспрецендентный шаг и с подачи его "шестерок" были внесены изменения в регламент, которыми по сути было ликвидировано фракцию Радикальной партии в Тернопольском горсовете", - заявил Мосийчук.

"По этому поводу могу заявить следующее: мы, радикалы никогда не держались за должности и оплакивать их потерю не будем! Для нас самое главное - доверие людей, ее ценим превыше всего. Выступив против людей, Надал перешел границу! Вскоре мусор, в котором он решил потопить Белую, окажется в его кабинете или на его собственном дворе! Что касается предателя Пивторака, то он будет немедленно исключен из партии и отозван из депутатов горсовета!" - заявил он.