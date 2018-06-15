Полиция изъяла с места взрыва автомобиля в Киеве фрагменты гранаты РГД-5

КИЕВ. 15 июня. УНН. Причиной взрыва, в результате которого вчера в Киеве пострадали четверо детей, могла стать граната РГД-5, фрагменты которой изъяты с места происшествия. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

"Уже установлено, что коробка была внутри автомобиля, дети ее достали, и взрыв произошел, когда одна из девочек ее открыла. Хозяин авто находится в райуправлении, с ним работают. Он объясняет, откуда могло это взяться. Предварительно, с места происшествия изъяты фрагменты гранаты РГД-5, но окончательно скажет, что это, взрывотехническая экспертиза", - сказал Крищенко.

Он подтвердил, что владелец автомобиля, из которого дети вытащили коробку с опасным предметом, является участником АТО.

"Да, он офицер запаса, и он принимал участие в Антитеррористической операции и является участником боевых действий. Он участвовал в подразделениях Вооруженных Сил", - отметил Крищенко.

В то же время он опроверг сообщения о том, что этот человек сбежал из Киева после трагического события с детьми.

"Он уехал в Ровенскую область за несколько дней до события", - отметил начальник столичной полиции.

Что касается версий, Крищенко отметил, что полиция не исключает, что кто-то заложил взрывчатку. Также не исключается вероятность террористического акта, поэтому полиция сотрудничает со Службой безопасности Украины.

Напомним, 14 июня в Киеве на улице Чернобыльской взорвался автомобиль, пострадали четверо детей.