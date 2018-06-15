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В Харькове детские забавы на плотине закончились трагедией: утонул мальчик

В Харькове детские забавы на плотине закончились трагедией: утонул мальчик

КИЕВ. 15 июня. УНН. Водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области достали из реки тело погибшего ребенка. Об этом сообщил пресс-центр ведомства, передает УНН.

“14 июня двое подростков играли в воде р.Лопань возле плотины. По каким-то причинам один из детей, мальчик 2004 года рождения, в очередной раз ныряя, не появился на поверхности воды. Его товарищ забил тревогу и сообщил взрослым. После поисков тело ребенка было обнаружено в яме глубиной 3 метра на дне реки”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, 14 июня в Службу спасения “101” от сотрудников Национальной полиции поступило сообщение о несчастном случае на водоеме. Инцидент произошел по адресу: г. Харьков, возле дома № 8а по ул. Скуридина Дача, где протекает река Лопань.

Для поисков тела ребенка на место происшествия были вызваны водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители.

Как сообщал УНН, на Прикарпатье мужчина спас из реки 3 детей, но утонул сам. Напомним, с начала этого года на водоемах Украины погибли 378 человек, из которых 35 детей.

Источник: УНН
Теги: Харьков и Харьковская область, вода, происшествия, ГСЧС
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