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В мае средний размер пенсии составил более 2,5 тыс. грн

В мае средний размер пенсии составил более 2,5 тыс. грн

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Украине средний размер пенсии в мае 2018 года составил 2518 грн, что почти на том же уровне, что и в апреле. Об этом сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Средний размен пенсии на сегодня составляет 2518 грн", - сказал В.Машкин и уточнил, что средний размер пенсии в апреле был почти на одном уровне.

По его словам, расходы ПФУ за пять месяцев этого года составили 143,8 млрд грн, что 42,2 млрд грн больше, чем аналогичного периода прошлого года.

Он также отметил, что еще 9,9 млрд грн было осуществлено еще в декабре прошлого года январских пенсий.

В.Машкин уточнил, что за этот период собственные поступления Пенсионного фонда составили 76,9 млрд грн, что на 18,3 млрд грн больше, чем в прошлом году. При этом, отметил чиновник, из государственного бюджета поступило 61,3 млрд грн.

Как сообщал УНН, пострадавшим участникам Революции Достоинства ежемесячно выплачивать помощь к пенсии. Соответствующее решение сегодня принял Кабинет министров.

Источник: УНН
Теги: экономика, пенсии, Пенсионный фонд
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