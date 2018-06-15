МИД Украины отреагировал на недопуск Омбудсмена к Сенцову в Заполярье

КИЕВ. 15 июня. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на недопуск Омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову в колонии в Заполярье, указав, что Россия в очередной раз идет на коварные действия, и выразив протест. Об этом заявила в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.

"Россия в очередной раз идет на коварные действия. Речь шла о гуманитарной миссии. Олег голодает! Выражаем протест, боремся дальше", - заявила Беца.

Ранее Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в российской колонии ее не пустили в удерживаемому украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Напомним, осужденный в РФ к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить украинских политзаключенных в России, но себя в список не внес.