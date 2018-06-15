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Юнкер о встрече с Трампом: Люксембург стал опасным для США

Юнкер о встрече с Трампом: Люксембург стал опасным для США

КИЕВ. 15 июня. УНН. Во время пребывания на посту премьера Люксембурга и председательства в Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера называли по-разному, но, видимо, никогда еще ему не давали прозвище "жестокий убийца", как это сделал президент США Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на Euroaktiv.

Юнкер, который принял участие в саммите глав государств "Большой семерки", который проходил в Канаде на прошлой неделе, рассказал о своей встрече во время своего выступления на региональных собраниях Баварии в Мюнхене в четверг.

"Трамп сказал мне на прошлой неделе: "Жан-Клод, ты - жестокий убийца". Впервые Люксембург стал таким опасным для Соединенных Штатов. Я думаю, он это имел в виду в качестве комплимента, но я не уверен", - сказал Юнкер.

Саммит G7 не смог исцелить растущей пропасти в отношениях между Соединенными Штатами и другими государствами, многие из которых Трамп обвиняет в торговой политике, которая является "несправедливой и невыгодной" для США.

Напомним, страны Европейского Союза в четверг единогласно поддержали решение о введении импортных пошлин на сумму 2,8 млрд евро (3,3 млрд долл. США) на продукцию США, в ответ на введение США тарифов на сталь и алюминий, сообщают источники ЕС.

"Мы не можем оставить тарифы без ответа. Я не настроен на войну вообще, но я не принимаю того, что другие страны диктуют, что мы должны делать в Европе. Это независимый континент. Многие воевали за это", - подчеркнул Президент Европейской комиссии.

Источник: УНН
Теги: США, ЕС, Люксембург
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