В России проверили пиво: пена падает и вкус не очень

КИЕВ. 15 июня. УНН. Роскачество провело исследование 40 крупнейших брендов светлого фильтрованного пива на российском рынке. В ходе проверки не было обнаружено ни одного химического продукта. Однако ни один из напитков, который был исследован, не получил высшую оценку по вкусу, передает УНН со ссылкой на результаты исследования Роскачества.

Согласно данным Роскачества, для приготовления напитка должно использоваться не менее 80% солода и до 20% может приходиться на несоложеное сырье, то есть непророщенные зерна ячменя или других злаков. Эти компоненты добавляют для создания купажа.

“Но если непророщенного ячменя или пшеницы больше 20%, это говорит о том, что производитель допустил нарушение законодательства и пытался сэкономить”, — говорится в сообщении Роскачества.

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Отмечается, что к проверке корреляции между количеством солода и вкусом были подключены специалисты дегустационной комиссии. Баллы выставлялись за вкус, аромат, пеностойкость и цвет.

В частности, пеностойскость измеряли специальным стаканом с диаметром 70-75 миллиметров и высотой 105-110 миллиметров. Пиво наливали в центр стакана. Согласно стандарту, пена должна быть не менее 3 см высотой, а до ее растворения должно пройти не менее 3 минут.

Сообщается, что после проверки специалисты сняли три товара с дегустации, поскольку пена осела раньше.

По результатам проверки вкуса, самой высокой отметки комиссии Роскачества по всем показателям в 5,5 балла не получил ни один из представленных напитков.

Стоимость проверенной продукции составила от 67 до 260 рублей за литр “пенного”.

Как сообщал УНН, Arctica названа украинской водкой года.

Также напомним, Украина за год не купила у России ни одного литра водки.