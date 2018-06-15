МВД призвало радикалов не переходить грань дозволенного во время "Марша равенства"

КИЕВ. 15 июня. УНН. Правоохранительные органы располагают информацией о намерениях праворадикально настроенных активистов помешать проведению "Марша равенства" 17 июня в Киеве и призывают их не переходить границу дозволенного. Об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель министра внутренних дел Украины по общественной безопасности Сергей Яровой, передает корреспондент УНН.

"Есть информация определенная из социальных сетей. То есть мы знаем, что праворадикально настроенные будут мешать проведению этого марша, поэтому, безусловно, мы встречаемся с лидерами праворадикально настроенных организаций, чтобы предупредить об ответственности за нарушения, чтобы еще раз предупредить, что за границу безопасности не надо переходить", - сказал Яровой.

Как сообщал УНН, три станции киевского метро закроют в воскресенье, 17 июня, из-за "Марша равенства".