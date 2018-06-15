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Более 30 стран призвали Генсека ООН поговорить с Путиным о "пленников Кремля"

Более 30 стран призвали Генсека ООН поговорить с Путиным о "пленников Кремля"

КИЕВ. 15 июня. УНН. Соединенные Штаты, Франция, Великобритания и 35 других стран обратились к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой обсудить дело заключенного украинского режиссера Олега Сенцова и десятков других украинских политзаключенных во время переговоров с российским президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом говорится в совместном обращении к главе ООН, передает УНН со ссылкой на Expatica.

Генсек ООН проведет переговоры с Путиным в среду и будет присутствовать на матче между сборными Португалии и Марокко во время чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

38 стран заявили в письме к Гутеррешу, что дело Сенцова, который объявил голодовку 14 мая, должно быть возбуждено "безотлагательно", и призвали его выступать посредником в поиске решения.

"Заинтересованность ООН в решении этих проблем приветствуется, и мы будем поощрять дальнейшие шаги для решения вопроса о тяжелом положении всех незаконно задержанных", - говорится в письме.

Среди подписантов были Австралия, Канада, многие страны ЕС, а также Турция, Молдова, Грузия и Украина.

Посол Украины Владимир Ельченко в четверг передал Гутеррешу письмо и список с именами десятков задержанных, в том числе Александра Кольченко, Станислава Клыха и Николая Карпюка.

Напомним, ранее сейм Польши принял постановление об освобождении граждан Украины, которые находятся в России в местах лишения свободы по политическим мотивам.

Как сообщал УНН, Европарламент 14 июня принял резолюцию с призывом немедленно освободить Сенцова.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Олег Сенцов
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