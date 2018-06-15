Франция создаст конкурента Netflix

КИЕВ. 15 июня. УНН. Три французские федеральные каналы в пятницу объявили о том, что они запускают собственный стриминговий сервис, который сможет создать конкуренцию таким американским гигантам как Netflix и Amazon, передает УНН со ссылкой на RFI.

Общественный вещатель France Televisions объединится с частными каналами TF1 и M6 в новый сайт, который получит название Salto.

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"Через Salto, France Televisions, группы M6 и TF1 намерены предложить амбициозный ответ на новые ожидания общественности", - говорится в совместном заявлении каналов.

Как Netflix и Amazon, Salto предложит телепрограммы и фильмы за ежемесячную подписку, которую можно отменить в любое время.

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В заявлении не было указано, когда именно начнет работу новая служба и сколько она будет стоить, однако источник, близкий к переговорам, сообщил, что, вероятно, стоимость подписки будет оценена в пять евро (5,80 долларов) в месяц.