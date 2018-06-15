Прокуратура подала кассацию на приговор Шуфричу-младшему

КИЕВ. 15 июня. УНН. Прокуратура города Киева подала кассационную жалобу в Верховный Суд на приговор сыну народного депутата Нестора Шуфрича, признанного виновным в совершении ДТП в Киеве. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Да, подали кассацию", - сказала пресс-секретарь.

Н.Максимец уточнила, что в кассационной жалобе просят лишить Шуфрича-младшего права управлять автомобилем, как это предусмотрено санкцией статьи до 3 лет.

Как сообщал УНН, 26 августа вечером в Киеве произошло ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича.

28 декабря 2017 года Печерский районный суд Киева объявил приговор Шуфрича-младшего. В частности, суд признал его виновным в совершении правонарушения, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с освобождением от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.

15 марта Апелляционный суд оставил без изменений приговор Шуфрича-младшего.