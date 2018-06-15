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Американец рассказал, какую комбинацию цифр использовал в лотереях на протяжении 18 лет

Американец рассказал, какую комбинацию цифр использовал в лотереях на протяжении 18 лет

КИЕВ. 15 июня. УНН. Житель американского штата Айдахо выиграл 2 млн долл. в лотерею Powerball, передает УНН со ссылкой на UPI.

Победитель играет в лотерею уже 18 лет. На протяжении всего времени он использовал в лотерейных билетах одни и те же номера: 6,10, 15, 25, 36. В этот раз американец решил не изменять традиции, использовав привычную ему комбинацию чисел.

“Именно эти номера принесли мне выигрыш размером в 2 млн долл.”, — рассказал он.

Американец признался, что собирается использовать деньги для погашения ипотеки за дом. Остаток денег он решил оставить в качестве сбережений.

Напомним, очень похожая ситуация была и у жителя Тернопольской области Григория Цапуры. Так же, как и американец, он шел к своему заветному выигрышу 18 лет. В феврале 2018 года Цапуре улыбнулась удача и он выиграл 1 млн грн в лотерею “Лото-Забава”.

Источник: УНН
Теги: МСЛ, Лото-Забава, выигрыш, лотерея
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