Дело Бабченко: оружие для терактов планировалось закупить на Донбассе

КИЕВ. 15 июня. УНН. Российские спецслужбы для совершения терактов на территории Украины во время проведения предстоящих президентских выборов планировали через организатора убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа закупить оружие в зоне проведения боевых действий на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает корреспондент УНН.

"... нам удалось получить очень важные для следствия данные ... СБУ задокументирована попытка получить оружие и боеприпасы из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Герман, во время разговоров, акцентировал внимание на том, что именно такая задача поставлена ​​российской стороной с целью дестабилизаций ситуации в Украине. Более того, Герман фактически признает себя русским резидентом в Украине", - сказал Тиводар.

В качестве доказательства журналистам была продемонстрирована запись радиоперехвата разговора Германа со свидетелем, в которой он говорит, что оружие нужно для дискредитации действующей власти во время выборов Президента. В частности, в разговоре указывается необходимость закупки 300 автоматов, 4 ПТРК "Фагот", ПЗРК "Игла", бронебойные патроны и тому подобное.

Как сообщал УНН, в Службе безопасности подтвердили подлинность опубликованного СМИ "списка 47" журналистов, общественных активистов и деятелей культуры, на которых якобы готовилось покушение в рамках "дела Бабченко".

Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой".

Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийства.

В частности, был задержан предполагаемый организатор убийства российского журналиста. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация подготовки теракта). Впоследствии стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником двух народных депутатов.