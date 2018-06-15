СБУ сообщила о подозрении еще одному лицу по делу Бабченко

КИЕВ. 15 июня. УНН. Служба безопасности Украины в рамках дела журналиста Аркадия Бабченко сообщила о подозрении еще одному организатору терактов в Украине украинцу Вячеславу Пивоварнику, который вместе с арестованным Борисом Германом вступили в сговор с представителями спецслужб РФ на совершение в Украине терактов. Об этом сегодня сообщил на брифинге заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает УНН.

"8 июня 2018 года гражданину Украины Пивоварнику сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 ч.3 ст.258 УК. То есть, организация приготовления к террористическому акту. На данный момент проводятся следственные розыскные действия, направленные на установление конкретного места нахождения подозреваемого Пивоварника на территории России", - рассказал он.

По его словам, досудебным расследованием установлено, что вместе с гражданином Украины Германом к организации террористических актов причастен гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович.

"Именно эти два человека вступили в сговор с представителями спецслужб РФ на совершение в Украине терактов", - подчеркнул он.

По словам Тиводара, следствием установлено, что Герман по указанию Пивоварника в мае осуществил финансирование и логистику из РФ в Украину 3 наших граждан, которые в Ростове-на-Дону прошли инструктаж и обучение, направленные на совершение терактов в Украине.

"На основании полученной информации 13 июня СБУ задержан гражданин "Т", который руководил вышеуказанной группой лиц в Ростове-на-Дону и в Украине. По месту жительства изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. В настоящее время есть основания обоснованно подозревать гражданина "Т" в причастности к приготовлению терактов", - рассказал Тиводар.

"Гражданин "Т" задержан и ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами), а также в организации приготовления террористического акта.

Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

30 мая стало известно, что покушение на Бабченко было инсценированным в пределах спецоперации СБУ. По утверждению руководителей ведомства, для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему 40 000 долларов. В Киеве задержали предполагаемого организатора покушения.

Задержанный Герман - исполнительный директор украинского-германского СП "Шмайсер", которое поставляло товары военного назначения госконцерна "Укроборонпром". Подозреваемый отказался от сделки со следствием. Он фигурирует еще в двух делах: о подделке документов, которое привело к изменению состава участников ООО "Шмайсер", и о незаконном ношение и продаже огнестрельного оружия.

31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для Германа меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Во время заседания он заявил, что сотрудничал с контрразведкой Украины. В прокуратуре это опровергли. В Службе внешней разведки Украины заявили, что он не имел и не имеет к ней никакого отношения.