Обмудсмен РФ пытается организовать встречу с Сенцовым - Денисова

КИЕВ. 15 июня. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заверила украинскую сторону, что со стороны российского правозащитного государственного учреждения прилагают все усилия, чтобы в ближайшее время состоялась встреча украинского омбудсмена с Олегом Сенцовым. Об этом в Facebook написала Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова, передает УНН.

“Продолжаем переговоры с Татьяной Москальковой. В последнем разговоре она заверила, что прилагает все усилия, чтобы в ближайшее время состоялась встреча моя с Олегом Сенцовым. Также Омбудсмен РФ обещает поделиться информацией о состоянии здоровья Олега”, - заявила Денисова.

Перед этим МИД Украины отреагировал на недопуск Омбудсмена в Сенцова в Заполярье. Так, 15 июня в России обвинили Омбудсмена Украины в нарушении законодательства РФ . По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова прибыла на территорию Ямало-Ненецкого округа РФ, где в колонии содержат заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, в нарушение законодательства России.

Ранее Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в российской колонии ее не пустили к удерживаемому украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Напомним, осужденный в РФ к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не внес.