Германия научилась перерабатывать 90% стеклотары

КИЕВ. 15 июня. УНН. Международный опыт переработки вторичных ресурсов имеет не только экологический, но и экономический эффект. Об этом заявил аналитик ГП "Госвнешинформ" Виктор Березин во время специализированной конференции "Переработка вторичных ресурсов", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Всего в Германии ежегодный оборот средств в области переработки вторсырья достигает 70 млрд евро, в ней заняты почти 250 тыс. человек", - рассказал аналитик.

Более того, сортировка и переработка отходов может уменьшить потребление импортных энергоресурсов, удешевить производство продукции, добавил Березин.

По его словам, в Швеции на вторичную переработку попадает 90% стеклотары, почти 60% батареек, около 70% консервных банок. Шведы даже импортируют более 700 тыс. тонн отходов из других стран.

"Шведы даже импортируют более 700 тыс. тонн отходов с других стран. В Швеции на отходах работают 30 электростанций, сжигающих 5,5 млн тонн мусора в год", - сообщил Березин.

Наряду с этим в Украине качественную переработку мусора блокирует несовершенное законодательство, добавил аналитик ведомства.

Напомним, и в Германии, и в Швеции действует депозитная система сбора тары. Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, прежде всего, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

Германия советует и Украине воспользоваться эффективными европейскими практиками обращения с отходами. В то же время, введение депозитной системы в Украине блокируют в Верховной Раде - депутаты больше года не могут принять уже зарегистрированный законопроект.