Российская "дочка" подписала с украинскими больницами уже 20 контрактов на полмиллиона

КИЕВ. 15 июня. УНН. За три года компания ООО "Диагностические системы Украины", которая является дочерним предприятием российской компании ООО НПО "Диагностические системы" из Нижнего Новгорода, выиграла в Украине тендеров уже более чем полмиллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Clarity project, передает УНН.

Так, с сентября 2015 года, ООО "Диагностические системы Украины" приняло участие в 49 государственных тендерах. Выиграло 21 из них, и заключило 20 договоров на поставку средств медицинского назначения, в частности, тест-систем для проверки крови и реагентов.

В общем, компания с российскими корнями уже освоила 508,5 тыс. бюджетных гривен.

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Отметим, что самыми большими заказчиками продукции ООО "Диагностические системы Украины" в Украине являются КУ "Запорожский областной кожно-венерологический клинический диспансер" Запорожского облсовета, Вишневская городская больница, ТМО "Дерматовенерология" в городе Киеве и Киевская городская клиническая больница №5.

Как писал УНН, Международная организация Crown Agents, которая проводит закупки изделий медицинского назначения и лекарств по заказу Министерства здравоохранения Украины, хочет приобрести у ООО "Диагностические системы Украины" почти 2000 тест-систем.

В случае, если договор между Crown Agents и "российской дочкой" все же будет подписан, то Украина заплатит бизнесу с РФ около 120 тыс. долларов.